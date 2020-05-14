رياضة | 5 نجوم يُهددون الأهلي بـ"طعنة غدر" من خنجر الزمالك (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 نجوم يُهددون الأهلي بـ"طعنة غدر" من خنجر الزمالك (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت أنباء قوية خلال الفترة الأخيرة بشأن دخول مسئولي الزمالك في مفاوضات مع بعض نجوم الغريم التقليدي الأهلي الذين خرجوا من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بالموسم المقبل، لمحاولة ضمهم للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي اهتمام مسئولي الزمالك بالتعاقد مع بعض نجوم الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بصفقات قوية ومميزة استعدادًا للمنافسة على كافة البطولات في الموسم المقبل، ومحاولة رد الصفعة للأهلي بعد تعاقد الأخير مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز نجوم الأهلي المرشحين للانتقال إلي نادي الزمالك في الموسم المقبل:-

1- صالح جمعة:

يأتي على رأس نجوم الأهلي المرشحين للانتقال إلي الزمالك اللاعب "المشاغب" صالح جمعة، والذي خرج تمامًا من حسابات المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، والذي يرفض استمرار اللاعب مع الفريق الأحمر بالموسم المقبل، وطلب من إدارة النادي البحث عن عرض مناسب لبيعه الصيف القادم.

ويحظي صالح جمعة باهتمام كبير من مسئولي الزمالك للتعاقد معه خاصة وأنه يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية، ويحتاج لبعض الانضباط والتركيز لاستعادة مستواه السابق، وما يزيد فرص اللاعب في الانتقال للقلعة البيضاء هو تواجد شقيقه عبد الله جمعة ضمن صفوف الزمالك وقد يلعب دورًا في حسم الصفقة للأبيض.

2- عمرو جمال:

فاجئ عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار إلي طلائع الجيش، الجماهير الحمراء، بإعلانه الترحيب بالانتقال إلي النادي الزمالك حال رحيله عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وكان "الغزال" انتقل معارا إلي طلائع الجيش في سبتمبر الماضي، بعد فشل انتقاله للصفاقسي التونسي بسبب مشكلة التجنيد، ويبدو أن فرص عودته للأهلي الموسم المقبل باتت ضعيفة في ظل رغبة السويسري "فايلر" مدرب الفريق تدعيم الهجوم الأحمر بمهاجم سوبر خلال الميركاتو الصيفي، وذلك قد يفتح الباب أمام اللاعب للانتقال للزمالك حال تلقي عرضا رسميا.

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3- حسام عاشور:

لم يحسم حسام عاشور قائد الأهلي السابق موقفه بعد رفض إدارة النادي التجديد له، وتقديم عرضا له إما باعتزال كرة القدم وتكفل الإدارة بإقامة مباراة اعتزال تليق به يذهب عائدها المالي إليه بالكامل، بالإضافة لإعداده فنيا وإداريا ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي، بجانب العمل بقناة الأهلي، أو الرحيل لخوض تجربة جديدة مع فريق آخر، وتأخير اللاعب في تحديد قراره النهائي فتح الباب أمام التكهنات لإمكانية رحيله إلي الغريم التقليدي الزمالك، خاصة بعدما انتشرت أنباء عن مفاوضات مسئولي القلعة البيضاء معه.

4- وليد أزارو:

دخل المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي المعار إلي الصفاقسي التونسي قائمة المرشحين من نجوم القلعة الحمراء للانتقال إلي الغريم التقليدي الزمالك، بعدما خرج اللاعب من حسابات السويسري رينيه فايلر، والذي يرفض عودته ويطلب التعاقد مع مهاجم جديد لقيادة الهجوم الأحمر بالموسم المقبل.

وانتشرت أنباء قوية تفيد بدخول الزمالك في مفاوضات مع "أزارو" لضمه لصفوف الفريق بالموسم المقبل، في ظل بحث مسئولي القلعة البيضاء عن التعاقد مع مهاجم مميز لتدعيم هجوم الفريق، ولكن تبقي العقبة الوحيدة أمام الزمالك هو ارتباط اللاعب بعقد مع الأهلي ولا يمكنه الرحيل إلا بإذن الإدارة، وحال الإصرار على التعاقد معه لن يكون أمامهم سوي انتقال اللاعب لأحد أندية الخليج أو أوروبا والانضمام للزمالك في يناير 2021.

5- حسين السيد:

يتواجد أيضا حسين السيد الظهير الأيسر للأهلي والمعار إلي الصفاقسي التونسي ضمن الأهلاوية المرشحين للانتقال للزمالك الموسم المقبل، بعد رفض رينيه فايلر عودة اللاعب، واعتماده على التونسي على معلول ومحمود وحيد لقيادة الجبهة اليسري بالفريق.

وربطت تقارير صحفية حسين السيد بالانتقال إلي الزمالك بالموسم القادم حال رحيله بشكل نهائي عن الأهلي، وذلك بعد مفاوضات مسئولي القلعة البيضاء معه لضمه لصفوف الفريق الصيف المقبل.

ويحظي "مارسيلو" باهتمام بعض الأندية المحلية الأخرى أبرزهم، الاسماعيلي وسموحة ومصر المقاصة، كما يسعي نادي الصفاقسي التونسي للتعاقد معه بشكل نهائي.