رياضة | ماني يتحدث عن كواليس انتقاله إلى ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر ماني يتحدث عن كواليس انتقاله إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول عن كواليس حديثه مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق قبل انضمامه إلى الحمر، حيث كان متخوفا من انضمام المصري محمد صلاح للفريق قادمًا من روما.

وأشار موقع ليفربول إيكو الإنجليزي إلى أن صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 في الوقت الذي كان فيه البرازيلي فيليب كوتينيو في أوج تألقه في قلعة الآنفيلد.

وأفاد الموقع الإنجليزي بأن ماني سأل كلوب عن مكانه في الفريق وشدد المدير الفني الألماني على أنه سيظهر بشكل بارز لكنه أخفى التفاصيل الخاصة حول رحيل فيليب كوتينيو المحتمل.

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وأوضح الموقع الإنجليزي أن كوتينيو رحل إلى برشلونة في يناير 2018 ليواصل كلوب الاعتماد على ماني بشكل أساسي برفقة الثنائي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

وذكر الموقع الإنجليزي أن ماني شارك مع ليفربول في التتويج ب 3 بطولات وهي : دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

وقال ماني في تصريحات لموقع ليفربول إيكو الإنجليزي:"قال لي كلوب إنه يثق بي ومع مرور الوقت سوف ألعب إلى حد الإرهاق. ومع ذلك، أخبرته أنني أريد اللعب".

واختتم ماني تصريحاته قائلاً:"قال كلوب أنه كان عليه أن يدير فريقه وكانت هناك أيضًا حقيقة أن كوتينيو كان على وشك الرحيل لكنه لم يرغب في إخباري بذلك على الفور".