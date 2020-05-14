رياضة | الساحر البرازيلي وخليفة صلاح.. تعرف على أبرز بدلاء رمضان صبحي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر الساحر البرازيلي وخليفة صلاح.. تعرف على أبرز بدلاء رمضان صبحي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسؤولي النادي الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزى، بشكل نهائي بناءا على طلب المدرب السويسري رنيه فايلر.

الاتحاد المصري يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد فترة تعليق مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لنهاية شهر مايو الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة الآلاف بالوباء العالمي.

بدائل رمضان صبحي في الأهلي

ويستعرض موقع «الخليج 365 الرياضي» فيما يلي أبرز البدلاء المطروحة على طاولة مجلس إدارة الأهلي لاختيار إحداهما في حال فشل ضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي وإليكم التفاصيل:-

1- طاهر محمد طاهر

الورقة الأولى لدى مسئولي النادي الأهلي، هوا مهاجم فريق المقاولون العرب طاهر محمد طاهر، الذي تسعى لجنة التخطيط للتعاقد معه بقوة.

رغبة الأهلي في ضم المهاجم الشاب كانت متواجدة منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن مطالب إدارة المقاولون العرب، نالت من إتمام الصفقة.

مسئول الكرة بالنادي الأهلي يرون أن طاهر محمد طاهر مهاجم واعد وبديلا مناسبا لرمضان صبحي الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

2- عبد الرحمن مجدي

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البديل الثاني لجناح الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي رمضان صبحي سيكون عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر الأولمبي.

أعضاء لجنة التخطيط بالاهلي رشحوا عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى ومنتخب الأولمبى ليكون بديلاً لرمضان صبحى حال التوصل لاتفاق لضمه مع إدارة الدراويش.

ويُجيد عبد الرحمن مجدى اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر المهاجم كما أنه يمتاز بتسديداته القوية واستغلاله الفرص داخل منطقة الجزاء.

3- كينو

البديل الثالث المعروض على طاولة مسئولي النادي الأهلي هوا النجم البرازيلي كينو لاعب بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي.

كينو قد أعرب في وقت لاحق عن أنه لا يمانع اللعب لصفوف الأهلي مداعبا جماهير الأحمر في لقاء تلفزيوني قبل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

تألق كينو في الدوري المصري الموسم الماضي مع بيراميدز دفع مسئولي النادي الأهلي للتفكير بشأن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

4- سيرينو

الخيار الأخير لدى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي سيكون الأوروجواياني جاستون سيرينو مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي.

تألق جاستون مع صن داونز الجنوب أفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، دفع مسؤولي الأهلي للتفكير في ضمه ليكون بديلا لرمضان صبحي.

وكان خالد علي المنسق الإعلامي لفريق صن داونز، قد كتب عبر حسابه على تويتر أن الأهلي فاوض الفريق الجنوب أفريقي لضم سيرينو، في الموسم الجديد.