رياضة | تفاصيل العروض الخارجية لضم بن شرقي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل العروض الخارجية لضم بن شرقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الفترة الماضية تقدم العديد من الأندية بعروض للتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت التقارير الصحفية المغربية أن هناك العديد من أندية الدوري السعودي تريد ضم بن شرقي في الصيف القادم.

كما أشارت التقارير إلى أن هناك عروض أوروبية لضم بن شرقي في الصيف القادم من نادي أولمبياكوس اليوناني ونادي طرابزون سبور التركي والذي بدأ بالفعل في التفاوض مع إدارة الزمالك.

ولكن أكد نادي الزمالك من قبل أنه لا ينوي التفريط في خدمات أشرف بن شرقي في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.