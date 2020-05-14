رياضة | بايرن ميونيخ يقترب من حسم صفقة نجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يقترب من حسم صفقة نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات نادي بايرن ميونيخ الألماني قريبًا من من حسم صفقة ليروس ساني جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت مجلة "كيكر" الألمانية بأن مانشستر سيتي يطالب بـ54 مليون يورو للتخلي عن خدمات سانيه، لكن بايرن ميونيخ عرض مبلغا أقل بـ10 ملايين يورو.

وكانت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار أكدت الأسبوع الماضي بأن الفريق البافاري توصل إلى اتفاق مع سانيه للانضمام إلى صفوفه بعقد لخمس سنوات، مشيرة إلى أنه يتبقى الاتفاق على سعر الصفقة مع سيتي.

ومنذ انتقال ساني إلى سيتي قادما من شالكه عام 2016 مقابل 50 مليون يورو، أحرز في صفوف الـ"سيتيزنس" بطولة إنكلترا مرتين مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا، لكنه غاب عن صفوف الفريق طوال الموسم الحالي حتى توقف الدوري منتصف آذار/مارس، لأنه خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي في آب/أغسطس الماضي بعد إصابته في مباراة درع المجتمع ضد ليفربول.