رياضة | الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انسحب نادي الزمالك من مفاوضات التعاقد مع باهر المحمدي مدافع منتخب مصر ونادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تاركًا المجال للأهلي.

وكانت هناك محاولات من جانب إدارة الزمالك مع باهر المحمدي، وتدخل بعض الوسطاء المقربين من اللاعب من أجل إقناعه بخطوة ارتداء القميص الأبيض، ولكن رفض اللاعب العودة للزمالك.

وكشفت بعض التقارير الصحفية أن باهر المحمدي استقر على خطوة الانتقال إلى صفوف الأهلى فى انتقالات الصيف، أو البحث عن عرض خارجى فى ظل خلافاته مع الإدارة بسبب ضعف قيمة عقده.

يذكر أن مسئولي النادي الأهلي حصلوا على توقيع توقيع باهر المحمدى تمهيدًا لحسم الصفقة مع إدارة الدراويش بشكل رسمي.