رياضة | الزمالك يحسم مستقبل عبد الله جمعة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مستقبل عبد الله جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي الزمالك قرار مفاجئ في الساعات القليلة الماضية بشأن مستقبل عبد الله جمعة الظهير الأيمن للفريق الأبيض خلال الفترة القادمة.

وشهدت الفترة الماضية تقدم العديد من الأندية بعروض للتعاقد مع عبد الله جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولكن أكد نادي الزمالك أنه يرفض نهائيا فكرة رحيل عبد الله جمعة عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

كما أكد مسئولو القلعة البيضاء أن النادي في حاجة لخدمات عبد الله جمعة في الموسم القادم وهناك اتجاه لتجديد عقده لفترة طويلة مع الفريق.