رياضة | خاص - الأهلي يكشف حقيقة توقيع عقوبة على صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص - الأهلي يكشف حقيقة توقيع عقوبة على صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة توقيع عقوبة مالية على صالح جمعة لاعب الفريق الأحمر بعد الصورة التي نشرها بالأمس عبر حسابه بموقع التواصل انستجرام.

وكان صالح قد قام بنشر صورة عبر ستوري انستجرام الخاص به لكوميكس ساخر من المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" على أنه لم توقيع أي عقوبة على اللاعب نافيا كل ما تردد في هذا الأمر.

ولم يشارك صالح جمعة مع الأهلي هذا الموسم في أي مباراة رسمية حيث استبعده فايلر من حساباته الفنية، ورحب برحيله عن النادي الأحمر.