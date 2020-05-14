الامارات | فريق الكاراتيه بنادي الشارقة يحرز لقب بطولة أرمينيا الدولية "عن بعد"

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الكاراتيه بنادي الشارقة يحرز لقب بطولة أرمينيا الدولية "عن بعد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق الكاراتيه بنادي الشارقة بطلاً لبطولة أرمينيا الدولية للكاتا عن بُعد، وحصل لاعبو الفريق على 18 ميدالية ملونة، منها 6 ميداليات ذهبية، و7 فضيات و5 برونزيات متربعاً في الصدارة.

وجاء ذلك خلال بيان صحافي للنادي، حيث أكد أنه شارك في البطولة التي نظمها الأتحاد الأرميني للتايكواندو وتحت إشراف اللجنة الأولمبية الأرمينية، واقتصرت على منافسات (فئة الكاتا) بمشاركة 114 لاعباً ولاعبة يمثلون 16 دولة، بينها أرمينيا البلد المستضيف والإمارات والولايات المتحدة وكندا واليابان وأوكرانيا وفرنسا والمكسيك.

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وخاض الشارقة البطولة بـ 20 لاعباً ولاعبة، قدموا أفضل ما عندهم ونجحوا في حصاد أكبر عدد من الميداليات ليتصدروا بإجمالي الفئات المشاركة، فيما جاءت الولايات المتحدة ثانية برصيد 10 ميداليات، وحلت اليابان في الترتيب الثالث برصيد 8 ميداليات ملونة.

وقال رئيس إدارة الألعاب الفردية بالنادي، المهندس سليمان الهاجري: النتيجة غير مستغربة من أبطال الكاراتيه الذين عودونا دائماً على تحقيق أفضل النتائج، وحصول الفريق على صدارة البطولة يدل على جودة لاعبي النادي واحترافيتهم في تطبيق التدريبات من المنزل، في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع بسبب فايروس كورونا المستجد، والتي حتمت على جميع الرياضيين ممارسة الرياضة من منازلهم.

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