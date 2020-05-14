شكرا لقرائتكم خبر عن «بشكتاش» التركي يعلن عن 8 إصابات بفيروس كورونا ضمن أعضاء فريق الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى بشكتاش التركى، الذي يضم في صفوفه الدولى المصري، محمد الننى، اليوم الخميس، إصابة 8 من أعضائه بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، قبل شهر من استئناف الدورى المحلي.

وكشف النادى على موقعه الرسمى أن الاختبارات التي أجريت على اللاعبين وأعضاء اللجنة الفنية والعاملين بالنادى أثبتت الإصابات، ورفض النادى الكشف عن تفاصيل وهوية المصابين.

وجاء نتيجة الاختبارات الإيجابية بين عناصر نادى بشكتاش التركى عقب فحص جميع اللاعبين للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس.

وكان بشكتاش قد أعلن السبت الماضى إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا، دون تحديد أسماء، بالإضافة إلى أحد العاملين.

وأجرى مسئولو نادى بشكتاش التركى عملية تعقيم لمقر النادى وجدرانه في الفترة الأخيرة، بعد إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا الخطير دون تحديد أسماء، بالإضافة إلى أحد العاملين بالنادى.

وكان بشكتاش كشف في بيان رسمى مؤخرا، أنه بعد إجراء فحوصات الفيروس لجميع اللاعبين والعاملين بالفريق استعداداً لاستئناف التدريبات، تبين إصابة أحد اللاعبين وأحد الموظفين بالنادى بفيروس كورونا.

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وذكر النادى التركى أنه بدأ عملية المتابعة والعلاج للاعب والموظف اللذين جاءت نتيجة اختباراتهما إيجابية وفقًا للإجراءات الصحية.