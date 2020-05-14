شكرا لقرائتكم طاهر ابوزيد : جيل السبعينيات أحدث طفرة فى كرة القدم المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد وزير الرياضة الأسبق ونجم الاهلى طاهر ابوزيد بما حققه جيل السبعينيات فى كرة القدم المصرية وهو ما حصده فيما بعد جيل الثمانينيات

وأضاف أبوزيد فى مداخلة هاتفية لإذاعة الشباب والرياضة أن الرياضة المصرية سواء على مستوى المنتخبات او الاندية كانت فى أفضل حالاتها فى تلك الفترة

وعن ترشحة لرئاسة اتحاد الكرة المصرى قال أن الوقت لا يسمح له بالحديث حول ذلك خاصة فى ظل تخوفات كبيرة من استكمال الانشطة الرياضية من الاساس ولكل حدث حديث - على حد قوله .

وكان أبوزيد حصل على لقب هداف بطولة العالم للشباب في أستراليا 1981، هداف كأس الأمم الأفريقية 1984 بساحل العاج برصيد 4 أهدا، واشتهر بتسديداته القوية المحكمة ولعل أشهرها على الإطلاق هدفه في بادو الزاكي حارس مرمى المنتخب المغربي في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالقاهرة 1986 في الدور قبل النهائي والتي كانت آخر مباراة رسمية يفوز فيها الفراعنة على المغرب حتى عام 2017 بعد تغلب الفراعنة على المغرب بهدف نظيف في ربع نهائي البطولة

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بعد أن انتقلت عائلته إلى القاهرة وهو في سن العاشرة قرر التوجه لنادي إيسكو للخضوع لاختبارات الناشئين فأعجب الكابتن عصمت قينون -مدير قطاع الناشئين -بالصغير طاهر أبو زيد وطلب منه الانضمام لناشئي النادي القريب من منزله وهو ما قابله نجمنا بالموافقة والفرح.