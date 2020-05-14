شكرا لقرائتكم شريف عبد المنعم : محدش كان بيعرف يمسك مصطفى عبده وهو بيجري وروح الفانلة الحمراء ليست مجرد شعار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب شريف عبد المنعم نجم الأهلى السابق رفيقه فى الملاعب مصطفى عبده قائلا : " محدش كان بيعرف يمسك مصطفى عبده لما بيجرى ".

قال عبد المنعم فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة إنه لم يكن يرهب مواجهة أي فريق أو لاعب مشيرا إلى أن تلك الثقة كانت موجودة فى شخصيته وكرسها اللعب بقميص النادي الأهلى

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أضاف : قميص الأهلى كان كفيل بأن يمنح الثقة لأي لاعب يرتديه وروح الفانلة الحمراء ليست شعارات ، وكنت مثل اى لاعب كرة، منهم من يبدأ من الشارع أو المدارس، بدأت مع منتخب المدارس، وظهرت مع المنتخب، مدربى ومدرسى يدعى سمير رسمى قالى عاوز تلعب فين، قلتله الأهلى، فجابنى الأهلى لكابتن عوضين اختبرنى مرتين وأعجب بمستواى، وكلف إدارى الناشئين يسجلنى ووقعت على الاستمارات.