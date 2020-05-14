شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغنى يكشف سر تسميته بـ"مقشة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مجدي عبد الغني نجم الاهلى السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سر تسميته بـ"مقشه" بأنه كان يبذل مجهود كبير داخل الملعب وخاصة فى منطقة نصف الملعب وتم إطلاق لفظ مقشه كناية عن "كنس" الملعب بأكمله سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم. وأضاف عبر مداخلة هاتفية أنه يحب لقب البلدوزر أكثر خاصة وأنه منحه له جمهور النادي الاهلى بعد سنوات من الشقاء والتعب داخل الملعب. كان مجدى عبد الغنى أحد أفضل اللاعبين الذين مروا على خط الوسط فى الكرة المصرية وهداف المنتخب بمونديال 90 منذ 28 عاما بهدفه فى شباك هولندا. Advertisements وأكد مجدي عبد الغني نفي تصريح سابق أنه على الإتحاد المصري لكرة القدم عقد جلسات مع الأندية للحديث معهم حول القرارت الهامة بخصوص إستكمال مسابقة الدوري. وأضاف عبد الغني في تصريحات تلفزيونية أن الدور الرئيسي للجنة الخماسية لإتحاد الكرة تُطمئن الأندية من خلال دفع مبالغ ماليه لسد مستحقات اللاعبين والمدربين لمساندتهم في حال إلغاء الدوري هذا المومسم . وواصل مجدى قائلا الكرة على مستوى العالم ستعود خلال أيام لكن بضوابط وقرارت حاسمه ولابد من وضع خطة منظمة لعودة الدوري المصري في حال موافقة الدولة المصرية على إستكمال النشاط .

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