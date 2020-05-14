شكرا لقرائتكم محمد صلاح: لو مرتضى منصور شتمنى هفضل أحبه وأكره العمل مع فاروق جعفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن علاقته مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، علاقة صداقة قبل كورة القدم، وخدت أكثر من مستحقاتى.

وقال محمد صلاح مدرب الزمالك السابق خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير خلال برنامج "أقر واعترف" المذاع على قناة "أون تايم سبورت": علاقتى مع المستشار مرتضى منصور علاقة صداقة قبل كورة القدم، ولو مرتضى شتمنى في يوم من الأيام هفضل أحبه برضو، وهناك ناس تسعى لتخريب نادى الزمالك من أبناء النادى بالذات".

وعن فاروق جعفر، قال مدرب الزمالك السابق: علاقتى بفاروق جعفر ممتازة في الكورة، ولكن لا أعمل معاه لأنه بيأذى الناس في الشغل، وبيطلع ينتقد زملاءه بشكل قوى أثناء تحليله في القنوات ويقطع فيهم، وأذى الزمالك كثيرا وخسرنا بطولات كان هو من أسبابها، ويحرص دائما على راتبه هو فقط بغض النظر عن جهازه".

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وأكد مدرب الزمالك السابق: "أنا المدرب السنيد والبديل لنادى الزمالك وده شرف لى، وعملت مساعدا لكل المدربين حتى الأصغر منى من أجل عيون الجماهير، وكنت أتمنى أن أدرب الزمالك لمدة سنة أو سنتين كمدرب أول".

وأوضح محمد صلاح: إنه لم يأخذ أي فلوس من تعاقد الأندية مع اللاعبين، "أنا أرشح اللاعبين والإدارة هي التي تشترى اللاعبين، ومن يملك أي ورقة أو مستند أنى خدت فلوس من انتقال لاعب لأى نادى يطلعها".