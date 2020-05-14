شكرا لقرائتكم نصر عزام يدافع عن الإسماعيلي في قضية لسعد الجزيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس ادارة النادى الاسماعيلى على تكليف المحامى الدولى لدى الفيفا نصر عزام ، بالدفاع عن حقوق الدراويش فى قضية التونسى لسعد الجزيرى لاعب الفريق الأصفر السابق لدى الفيفا.

كانت المحكمة الدولية الرياضية قد أصدرت عقوبة على الاسماعيلي لصالح اللاعب التونسى بأحقية حصوله علي 456 ألف دولار ما يقرب أكثر من 8 ملايين جنيه مصرى، وهى قيمة عقده كاملًا لمدة 3 مواسم.

يأتى قرار مجلس الاسماعيلى بعد نجاح نصر عزام فى الدفاع عن حقوق النادى فى أزمة المدرب البلجيكى سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى الأسبق لفريق الكرة لدى المحكمة الرياضية الدولية بالفيفا، حيث رفضت المحكمة شكوى المدرب بطلبه الحصول على تعويض من النادى بقيمة الفترة المتبقية من عقده مع النادى حوالى 250 ألف دولار.

ولا يعد هذا الملف هو الأول الذى ينجح فيه نصر عزام داخل الإسماعيلى، حيث سبق له جلب حقوق الدراويش فى أزمة اللاعب بناهينى، كما كان مشاركاً فى ملف إعادة الإسماعيلى لدورى الأبطال الأفريقى بعد قرار الكاف باستبعاده من البطولة بسبب شغب جماهيره أمام الأفريقى التونسى .

كما كلفت ادارة الاسماعيلى نصر عزام بالدفاع عن حقوق النادى لدى الاتحاد الدولى الفيفا فى أزمة تغريم الإسماعيلى 20 مليون جنيه لنادى النجوم كمستحقات فى صفقة بيع اللاعب إبراهيم حسن

وكان الجزيري الذي انضم للاسماعيلى موسم 2018 قادماً من اتحاد بن قردان لمدة ثلاثة مواسم قد قال أن الإسماعيلي حجز جواز سفره ورفض منحه قيمة عقده بعد وضعه على قائمة الانتظار في يناير قبل الماضي، إذ يُصر النادي على منحه 20% من قيمة عقده فقط.

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الإسماعيلي رد على هذه الأحاديث وقتها ببيان رسمي جاء فيه:

"أكد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان أن لاعب الفريق التونسي لسعد الجزيري نشر مجموعة من الأكاذيب لا تمت للحقيقة بصلة في ظل انقطاعه عن التدريبات منذ ما يزيد عن 20 يومًا بجانب رفضه أكثر من مرة الحصول على راتبه الشهري المستحق عن فبراير الماضي، إضافة إلى جواز سفره الذي كان بحوزة النادي بسبب سفره ضمن صفوف الفريق للكونغو لملاقاة مازيمبي في وقت سابق بافتتاح مرحلة المجموعات لدوري أبطال افريقيا".

"ويشدد مجلس الإدارة على أنه تمت مخاطبة السفارة التونسية في مصر بعد تسليم جواز سفر اللاعب لديها، حيث أكدت على كامل استيعابها وتفهمها لهذا الأمر الذي يعد تلاعبًا من وكلاء اللاعبين لتحقيق أكبر استفادة مادية للاعب وبهدف رحيله عن النادي مجانًا".

"ويؤكد المجلس أن الجناح التونسي تم وضعه على قائمة الانتظار في يناير الماضي، وذلك بناءً على توصيات من الجهاز الفني للفريق بعد تراجع مستواه الفني بشكل ملحوظ، إلا أنه يحصل على مستحقاته بشكل كامل وبانتظام باستثناء الشهر المذكور سلفًا، مشيرًا إلى أن محاميه الخاص تحدث مع الإدارة القانونية للمطالبة بتحمل النادي قيمة عقده كاملًا وليس عن هذا الموسم".

"ويشدد المجلس على أنه يتعامل مع لاعبيه باحترافية كبيرة وقد رحل لاعبون كثر آخرهم النيجيري أوكيكى أفولابى والكاميروني كريستوفر ميندوجا دون حدوث أي مشاكل".

"لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد اللاعب التي تكفل إعادة الحق لأصحابه بعد الأكاذيب التي قام بنشرها عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إثارة وبلبلة الرأي العام دون وجه حق".