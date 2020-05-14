شكرا لقرائتكم الخطيب يناقش مع فايلر وعبد الحفيظ 3 ملفات أهلاوية أبرزها رؤيته للاعبين الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اجتماعًا مطولًا ظهر اليوم ،الخميس، بمقر الجزيرة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني ومترجمه عمرو محب، لمناقشة العديد من الملفات جاء في مقدمتها المرحلة النهائية من البرامج التدريبية التي يؤديها اللاعبون بمنازلهم في إطار رؤية المدير الفني، وذلك تحضيرًا للمرحلة المقبلة ، وقدم عبدالحفيظ وفايلر رؤيتهما الفنية والإدارية وكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحفاظ على سلامة كل العناصر، حال استئناف التدريبات إذا رأت الجهات المعنية في الدولة ذلك، كما ناقش رئيس النادي مع المدير الفني رؤيته لمجموعة اللاعبين الشباب، الذين يمكن الاستعانة بهم في الفريق الأول، وأكد فايلر متابعتهم طوال الفترة الماضية، خصوصا أن معظمهم انضم إلى تدريبات الفريق الأول على فترات.

وأبدى فايلر تفاؤله بمستواهم الفني، وقال إن هناك العديد منهم سيكون له دور في الفترة المقبلة ، وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة كل التجهيزات الطبية للفريق وتأمين كل عناصر المنظومة بالتنسيق بين الجانب الإداري والفني والطبي، في ضوء إجراءات السلامة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

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على صعيد أخر ، حذر سيد عبد الحفيظ، لاعبى الفريق من استخدام السوسشيال ميديا خلال الفترة المقبلة فى الحديث عن فريق الكرة أو أى أمور خاصة بالنادى، وطالب عبد الحفيظ لاعبى الفريق بالالتزام بجميع التعليمات الخاصة بالحديث فى وسائل الإعلام وعدم اختراق الحظر المفروض عليهم حالياً، مشدداً على ضرورة حصول أى لاعب يرغب فى الظهور الإعلامى على إذن من جهاز الكرة، بعدما تم وضع لائحة للفريق مؤخراً ، وأعلن مدير الكرة أنه لن يتساهل فى هذا الأمر لاسيما بعد الأزمة التى أثارها صالح جمعة مؤخراً، بعدما نشر صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وسخر خلالها من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، وأكد مدير الكرة أن استخدام السويشيال ميديا حالياً بات محظوراً إذا كان الأمر يتعلق بالحديث عن فريق الكرة أو علاقة لعب بناديه أو عروض احتراف أو غرامات أو غيرها من الأمور التى لا يصح التطرق لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

صالح جمعة كان قد نشر صورة عبر حسابه على إنستجرام يسخر فيها من فايلر بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، حيث نشر اللاعب صورة كوميكس له مع فايلر يقوم خلالها المدرب بإنزال اللاعب من سيارة الأهلى على طريقة الممثل أحمد زاهر مع ابنة أخيه الطفلة مريم ابنة فى مسلسل البرنس، حيث ألقى أحمد زاهر بالطفلة فى الشارع، وأراد اللاعب التأكيد على أن فايلرألقاه فى الشارع كما فعل أحمد