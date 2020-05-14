شكرا لقرائتكم محمد صلاح: أنا المدرب السنيد والبديل لنادى الزمالك وده شرف لى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أنه المدرب السنيد لنادى الزمالك في أي وقت ودى شرف لى أن أخدم الزمالك في أي مكان.

وقال محمد صلاح مدرب الزمالك السابق خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير خلال برنامج "أقر واعترف": "أنا المدرب السنيد والبديل لنادى الزمالك وده شرف لى، وعملت مساعدا لكل المدربين حتى الأصغر منى من أجل عيون الجماهير، وكنت أتمنى أن أدرب الزمالك لمدة سنة أو سنتين كمدرب أول".

وأوضح محمد صلاح: إنه لم يأخذ أي فلوس من تعاقد الأندية مع اللاعبين، "أنا أرشح اللاعبين والإدارة هي التي تشترى اللاعبين، ومن يملك أي ورقة أو مستند أنى خدت فلوس من انتقال لاعب لأى نادى يطلعها".

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في سياق آخر، أوضح محمد صلاح خلال تصريحات صحفية عن موقفه من سلوك كهربا لاعب الأهلي في مباارة السوبر المصري قائلا "سلوك كهربا لا يتماشى مع الأهلي و كهربا لاعب جيد وموهوب وعليه تعديل سلوكه اذا أرد الاستمرار في صفوف الأهلي ، مؤكدا أن الزمالك لم يخسر عندما رحل كهربا، لأن لدينا البديل والذي يتمثل في أوناجم وأشرف بن شرقي وحازم إمام .

وعلق محمد صلاح على رحيل التونسى حمدي النقاز قائلا: "رحل عن الزمالك بطريقة سيئة، والفريق لم يتأثر أيضًا، والدليل حصد السوبر المصري أمام الأهلي، والسوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي و أنا محظوظ لأنني توليت المهمة الفنية للفريق، وسعيد أنني تركت بصمات جيدة للجماهير و تركت الفريق لفيريرا، وكان الزمالك متصدر حينها جدول الدوري برصيد 9 نقاط، وهذا شيء مشرف لي".