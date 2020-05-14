شكرا لقرائتكم خالد الغندور : لماذا لا يُنتقد محمود الخطيب فى قناة الأهلى؟! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استنكر الاعلامى خالد الغندور هجوم البعض عليه بسبب عمله فى قناة الزمالك بالإضافة إلى عدم انتقاده لأي سياسات لمجلس إدارة النادي عبر القناة
قال الغندور فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة إنه من الطبيعي ألا انتقد رئيس مجلس إدارة النادي عبر قناة النادي وتساءل مستنكرا : لماذا لا ينتقد محمود الخطيب فى قناة الاهلى إذا ؟! .
تابع: "عملى فى قناة الزمالك يجبرنى على الانحياز الكامل للأبيض بخلاف كونى كنت احد لاعبى الفريق فى يوم من الأيام - على حد قوله_.
واستطرد أنه من المنطقى أن يكن لكل نادي إعلامه الذى يعبر عنه مضيفا أن جمهور كرة القدم بشكل عام ليس فصيل واحد ولا يوجد رأي موحد حتى لجماهير الفريق الواحد لذلك من الطبيعي أن يرضى كلامي أطراف ويغضب أطراف أخرى .
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور : لماذا لا يُنتقد محمود الخطيب فى قناة الأهلى؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.