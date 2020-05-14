شكرا لقرائتكم خالد الغندور : لماذا لا يُنتقد محمود الخطيب فى قناة الأهلى؟! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر الاعلامى خالد الغندور هجوم البعض عليه بسبب عمله فى قناة الزمالك بالإضافة إلى عدم انتقاده لأي سياسات لمجلس إدارة النادي عبر القناة

قال الغندور فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة إنه من الطبيعي ألا انتقد رئيس مجلس إدارة النادي عبر قناة النادي وتساءل مستنكرا : لماذا لا ينتقد محمود الخطيب فى قناة الاهلى إذا ؟! .

تابع: "عملى فى قناة الزمالك يجبرنى على الانحياز الكامل للأبيض بخلاف كونى كنت احد لاعبى الفريق فى يوم من الأيام - على حد قوله_.

واستطرد أنه من المنطقى أن يكن لكل نادي إعلامه الذى يعبر عنه مضيفا أن جمهور كرة القدم بشكل عام ليس فصيل واحد ولا يوجد رأي موحد حتى لجماهير الفريق الواحد لذلك من الطبيعي أن يرضى كلامي أطراف ويغضب أطراف أخرى .