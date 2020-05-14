شكرا لقرائتكم مدرب روما: من الصعب لعب كرة القدم بدون شغف الجماهير وعدم عناق اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن باولو فونسيكا، المدير الفنى لروما الإيطالى، أن كرة القدم ستعودة مثيرة ومدهشة كما كانت دائما على الرغم من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ مارس الماضى.

أوضح أنه ليس من أولئك الذين يؤمنون بقوة بأن العالم سوف يتغير إلى الأبد، لكنه مقتنع بأننا فقدنا أشياء على العديد من المستويات لن نستعيدها أبدًا.

وقال فونسيكا في تصريحاته للموقع الرسمي لنادى العاصمة الإيطالية "إن بروتوكولات السلامة الصحية الضرورية تعمل على تغيير روتيننا اليومي، التدريب الفردي، وتغيير المرافق في المنزل أو في الغرف الانفرادية، وعدم وجود اتصال مباشر بين الجميع".

أضاف مدرب روما "وبعد ذلك، عندما نعود للعب المباريات، سنحتاج إلى احترام عدد من الإجراءات الأخرى. كل هذا من أجل أن نتمكن من العيش بأمان ومسؤولية. إنها تدابير حيوية، وكلها تحظى بدعمي الكامل".

Advertisements

وتابع فونسيكا "لكن يجب أن أعترف، أصعب شيء بالنسبة لي أن أتخيله هو غرفة تبديل الملابس بدون عناق. ربما يصعب فهم ذلك، لأي شخص لم يسبق له أن شارك ذلك. ولكن فقط تخيل الطاقة التي تأتي مع العناق. خاصة قبل المباراة".

وواصل فونسيكا تصريحاته قائلا "ومع ذلك، من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل اللعب بدون شغف المعجبين خلفنا خاصة في الأحتفال بأفضل لحظة في كرة القدم وهى الهدف. اللحظة التي يختفي فيها الهداف، اللحظة التي يركض فيها في اتجاه أولئك الذين يدعمونه ليشكرهم".

وتساءل مدرب روما "كيف سأحتفل؟ لذا لا يمكنني أن أعانق مساعدي، كما أفعل عادة.. وكيف سأقدم الدعم للاعبي في اللحظات الصعبة بدون عناق وكيف يمكننا الفوز باللقب أو الألقاب بدون دعم الجماهير وكيف سيكون النظر إلى المدرجات بدون أن تكون قادرًا على الشعور بأن هناك المشجعين؟".