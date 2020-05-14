شكرا لقرائتكم عبد الملك رداً على مهاجمي الصخرة: أهم اللاعبين بمركزه في تاريخ الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عارض أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق من يهاجمون وائل جمعة مدافع الاهلى السابق وكتب أحمد عيد عبر حسابه على تويتر : "كلمة حق لازم تتقال وائل جمعة من اللاعيبة الي ليها بصمة كبيرة سواء مع النادي او المنتخب تاريخ ورجولة واداء وشخصية تجبرك انك تحترمها واي نادي يتمني وجوده وانا شايفه من اهم اللاعيبة في مركزه في تاريخ الكرة المصرية وعلي المستوي الشخصي بحبه جداً ".

كان خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، قال إن وائل جمعة مدافع الأهلى والمنتخب الوطنى المعتزل حقق تاريخا كبيرا مع فريقه ومنتخب بلاده يفوق قدراته، بسبب رجولته التى عوضت ذلك وكانت سببا فى تسميته بالصخرة، مؤكداً أن وائل جمعة كان لاعبا عاديا وصاحب إمكانيات ضعيفة، لكنه استطاع بالكفاح والرجولة والعزيمة فى تسطير تاريخ كبير وحصد العديد من الألقاب المحلية والقارية.

وأشار الغندور إلى أن البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للأهلي، لم يكن يحب وائل جمعة بسبب قدراته الضعيفة، لكن اللاعب نجح فى حجز مقعده بالفريق وبات لاعبا اساسيا فى تشكيل الفريق والمنتخب.

وائل جمعة من ناشئى مركز شباب الشين ولعب معه ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادى غزل المحلة، ثم الأهلى بعد التألق فى بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001، وحصل على كأس أحسن لاعب فى البطولة.

بدأ حياته مع الأهلى بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ومن يومها وأصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الأفريقية.

وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، سيظل وائل جمعة واحدا من أهم وأكثر اللاعبين تأثيرا فى تاريخ النادى الأهلى، ولن نبالغ أن قلنا إنه من الصعب على أى لاعب خلال الوقت القريب، تحقيق نفس الأرقام التى حققها صخرة الدفاع.

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وهو رقم قياسى لم يحققه أى لاعب غيره، داخل القارة وخارجها، غير الأسطورة دى ستيفانو الذى حصل على لقب دورى أبطال أوروبا 5 مرات فى أعوام 1956 1957 1958 1959 1960 وهى أول 5 بطولات لدورى أبطال أوروبا، ولاعب ريال مدريد فرانسيسكو خينتو والذى حصد 6 بطولات مع ريال مدريد.

وقد أعير للعب فى نادى السيلية القطرى موسم 2007،2008، ثم عاد إلى النادى الأهلى مرة ثانية.

وحصد جمعة مع الأهلى الدورى المصرى ثمانية مرات مرات وكأس مصر ثلاث مرات بالإضافة إلى دورى أبطال إفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 – 2013.

كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى.

كما حصد مع منتخب مصر على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (2006 - 2008 – 2010)، بالإضافة إلى كأس العالم العسكرية لكرة القدم 2001.

كلمة حق لازم تتقال وائل جمعة من اللاعيبة الي ليها بصمة كبيرة سواء مع النادي او المنتخب تاريخ ورجولة واداء وشخصية تجبرك انك تحترمها واي نادي يتمني وجوده وانا شايفه من اهم اللاعيبة في مركزه في تاريخ الكرة المصرية وعلي المستوي الشخصي بحبه جدا ❤️❤️