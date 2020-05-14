شكرا لقرائتكم خالد الغندور : الدوري أتلغى 5 مرات سابقة ولم يعلن متصدر الدوري بطلا ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر الاعلامى خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق دعوات البعض تنصيب الأهلى بطلا لمسابقة الدورى حال الغاؤه

وأضاف الغندور فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أن رأيه فى استكمال الدورى من عدمه هو سلامة اللاعبين والعاملين فى القطاع الرياضى ولكن ليس من المنطقى تنصيب متصدر الجدول لأنه تم إلغاء الدورى من قبل خمسة مرات ولم ينصب متصدر الجدول بطلا.

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كما استنكر خالد الغندور الهجوم الكبير عليه فى الفترة الأخيرة بسبب انحيازه لنادى الزمالك ، وأضاف الغندور قائلا: عملى فى قناة الزمالك يجبرنى على الآنحياز الكامل للأبيض بخلاف كونى كنت أحد لاعبى ألفريق فى يوم من الأيام- على حد قوله.

واستطرد أنه من المنطقى أن يكن لكل نادى إعلامه الذى يعبر عنه مضيفا أن جمهور كرة القدم بشكل عام ليس فصيل وأحد ولا يوجد رأى موحد حتى لجماهير ألفريق الوأحد لذلك من الطبيعى أن يرضى كلامى أطراف ويغضب أطراف أخرى .