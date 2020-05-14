شكرا لقرائتكم شريف عبد االمنعم : السوشيل ميديا سخرت من أفلامى بشكل مبالغ فيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلى السابق ان السوشيال ميديا سخرت من أحد الأفلام التى شاركت فيها بشكل مبالغ فيه
وأضاف نجم الاهلى السابق عبر اذاعة الشباب والرياضة أنه سعيد بمشواره الفنى رغم عدم استكماله مؤكدا أن الظروف لم تكن فى صالحه فى ذلك الوقت مثلما حالفه التوفيق فى كرة القدم .
وداعب شريف عبد المنعم رفيقه فى الملاعب مصطفى عبده قائلا : " محدش كان بيعرف يمسك مصطفى عبده لما بيجرى ".
وأضاف عبد المنعم إنه لم يكن يرهب مواجهة أي فريق أو لاعب مشيرا إلى أن تلك الثقة كانت موجودة فى شخصيته وكرسها اللعب بقميص النادي الأهلى
أضاف : قميص الأهلى كان كفيل بأن يمنح الثقة لأي لاعب يرتديه وروح الفانلة الحمراء ليست شعارات ، وكنت مثل اى لاعب كرة، منهم من يبدأ من الشارع أو المدارس، بدأت مع منتخب المدارس، وظهرت مع المنتخب، مدربى ومدرسى يدعى سمير رسمى قالى عاوز تلعب فين، قلتله الأهلى، فجابنى الأهلى لكابتن عوضين اختبرنى مرتين وأعجب بمستواى، وكلف إدارى الناشئين يسجلنى ووقعت على الاستمارات.
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