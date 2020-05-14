شكرا لقرائتكم خالد الغندور : عملى فى قناة الزمالك يجبرنى على الانحياز للأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق الهجوم الكبير عليه فى الفترة الأخيرة بسبب انحيازه لنادي الزمالك

وأضاف الغندور فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة قائلا : عملى فى قناة الزمالك يجبرنى على الانحياز الكامل للأبيض بخلاف كونى كنت احد لاعبى الفريق فى يوم من الأيام - على حد قوله_.

واستطرد أنه من المنطقى أن يكن لكل نادي إعلامه الذى يعبر عنه مضيفا أن جمهور كرة القدم بشكل عام ليس فصيل واحد ولا يوجد رأي موحد حتى لجماهير الفريق الواحد لذلك من الطبيعي أن يرضى كلامي أطراف ويغضب أطراف أخرى .

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وكانت تصريحات الغندور وضيفه عمرو فهمي على مدافع الأهلى وائل جمعة أثارت حفيظة العديد من جمهور الأهلى ، ويرى خالد الغندور لاعب الزمالك السابق أن وائل جمعة مدافع الاهلي والمنتخب الوطني المعتزل، حقق تاريخا كبيرا مع فريقه ومنتخب بلاده يفوق قدراته، بسبب رجولته التي عوضت ذلك وكانت سبب في تسميته بالصخرة ، مؤكداً أن وائل جمعة كان لاعبا عاديا وصاحب امكانيات ضعيفة، لكنه استطاع بالكفاح والرجولة والعزيمة في تسطير تاريخ كبير وحصد العديد من الألقاب المحلية والقارية.