شكرا لقرائتكم اتفاق مبدئى بين الأهلى ورمضان صبحى.. اعرف تفاصيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إتفق مسئولو النادى الأهلى مع رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الأنجليزي على البقاء في القلعة الحمراء حال عدم تلقى اللاعب عروضاً من أندية كبيرة في أوربا وذلك بعد المفاوضات التى عقدها مسئولو النادي مع اللاعب مُستغلين فترة تجميد النشتاط الرياضي الحالي على خلفية "جائحة" كورونا، وأعلن رمضان صبحي أنه لن يعود إلى أوروبا إلا لنادً كبير يُضيف له رافضاً فكرة اللعب في أي دوري أوربي لمجرد الأحتراف الخارجي خاصة وأن الفترة التى لعبها للأهلي بعد تجميده في إنجلترا مع ناديي ستوك سيتي وهيدرسليفد عادت عليه بالفائدة الفنية وجعلته واحداً من نجوم الكرة المصرية والمنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية لذا فهو مُتمسك بالبقاء في الأهلي حال عدم وجود عرض قوي من ناد كبير .

ويرغب الأهلي في شراء رمضان صبحي نهائياً من هيدرسفيلد الإنجليزي بعدما تنتهي الإعارة بنهاية الموسم الجاري لكن المفاوضان لن نكون سهلة بسبب مغالاة النادي الأنجليزي في شروطه للإستغناء عن اللاعب نهائياً وأن كان مسئولو الأهلي ينتظرون تخفيض المقابل المالي لأتمام الصفقة في ظل تراجع اسعار اللاعبين في سوق الإنتقالات العالمية جراء "جائحة" كورونا.

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على صعيد متصل ، أكد رمضان صبحي أن العلاقة بين لاعبي فريقه قوية للغاية وهو ما يظهر داخل الملعب وينعكس بالإيجاب على أداء ونتائج الفريق، وشدد رمضان صبحي أن عمرو السولية له دور كبير في ضبط اتزان وسط الفريق الأحمر وهو ما يشعر به في الملعب ويُريح اللاعبين أمامه في خط الهجوم، وأضاف رمضان صبحي أن أزمته مع اليو بادجي كانت بسيطة وتم تضخيمها بشكل كبير خاصة وأنه قام بمصافحته بعد انتهاء المران مباشرة، معلقاً :"الناس في وقتها مكنش في حاجة لقينها يتكلمو فيها عشان كدا كبرو الموضوع..الزمالك لم يدخل في مفاوضات لضمي فأنا لن العب فى مصر سوى للأهلي وإدارة الزمالك تعلم ذلك ولذلك لم يتفاوضوا معي"

وأضاف رمضان صبحي فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، أن مفاوضات بيراميدز مجرد كلام ولم يتحدث معي أي شخص في هذا الملف، معلقاً :" قلتها واجددها لن العب في مصر سوى للأهلي ..هناك مفاوضات شفهية من بعض الأندية الأوربية لضمي ولكن المفاوضات لم ترتقي للطابع الرسمي..هناك بالطبع حديث مع نادر شوقي وكيل أعمالي"