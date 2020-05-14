مناقشة 3 ملفات.. تفاصيل اجتماع الخطيب مع فايلر وعبد الحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا اليوم الخميس مع رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لمناقشة العديد من الملفات والتي جاء في مقدمتها الاطمئنان على تدريبات اللاعبين المنزلية وملف الشباب.

وقدم عبدالحفيظ وفايلر، رؤيتهما الفنية والإدارية وكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحفاظ على سلامة كل العناصر، حال استئناف التدريبات إذا رأت الجهات المعنية في الدولة ذلك.

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وتطرق الاجتماع لمناقشة رؤية فايلر الفنية بشأن مجموعة اللاعبين الشباب، الذين يمكن الاستعانة بهم في الفريق الأول.

وأكد فايلر متابعته لبعض اللاعبين طوال الفترة الماضية، مبديا تفاؤله بمستواهم الفني الذي يؤهلهم للتواجد مع الفريق الأول في الفترة المقبلة.

كما شهد الاجتماع أيضًا مناقشة كل التجهيزات الطبية للفريق وتأمين كل عناصر المنظومة بالتنسيق بين الجانب الإداري والفني والطبي، في ضوء إجراءات السلامة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.