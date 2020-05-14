الأهلي لمصراوي: لم نوقع عقوبة على صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، الأنباء التي أشارت إلى فرض عقوبة على صالح جمعة لاعب الفريق الأحمر.

وكان صالح قد نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" سخر خلالها من استبعاده من المشاركة مع الأهلي في المباريات تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.

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وقال عبد الحفيظ، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الجهاز الفني للأهلي لم يفرض أية عقوبات على صالح جمعة.

ومنذ تولي فايلر المسئولية الفنية للأهلي، لم يشارك صالح جمعة مع الأهلي في أي مباراة رسمية نظرا لعدم اقتناع المدرب السويسري بإمكانيات اللاعب.

جدير بالذكر أن فايلر أكد في أكثر من مناسبة رفضه لتواجد صالح جمعة ضمن صفوف الفريق الأحمر.