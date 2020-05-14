كلوب يتواجد في ميلوود تمهيدًا لعودة بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ظهر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، في مقر تدريبات فريقه "ميلوود" اليوم الخميس، استعدادًا لاستنئاف بريميرليج من جديد.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كلوب تواجد في المقر التدريبي لليفربول للمرة الأولى منذ إغلاقه عقب تفشي فيروس وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) في مارس الماضي.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة البريطانية، فإن كلوب شارك أمس الأربعاء في اجتماع مع جميع مدربي بريميرليج تمهيدًا لعودة المسابقة من جديد.

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وكانت الحكومة البريطانية، أعطت يوم الإثنين الماضي الموافقة على استئناف المسابقة من جديد بداية من يونيو المقبل بشرط عدم السماح بدخول الجماهير.

وتسعى رابطة الدوري الإنجليزي إلى إعادة استئناف المسابقة من جديد في 12 يونيو المقبل، إلا أن صحيفة "تليجراف" البريطانية كشفت أن العودة ستتأجل لمدة أسبوع.

يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، حيث يفصله عن اللقب ست نقاط فقط للتتويج بالبطولة الغائبة عن خزائنه منذ 30 عامًا.