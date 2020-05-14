خالد الغندور: لا أتعمد إثارة الجدل عبر برنامجي بقناة الزمالك

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق والإعلامي بقناة الزمالك أنه لا يتعمد إثارة الجدل من خلال برنامجه الذي يقدمه عبر شاشة قناة الزمالك الفضائية . شاشة قناة الزمالك الفضائية . وقال الغندور في تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لا أتعمد إثارة الجدل في البرنامج الخاص بقناة الزمالك ". والرياضة: "لا أتعمد إثارة الجدل في البرنامج الخاص بقناة الزمالك ". وأضاف نجم الزمالك السابق: "من الطبيعي أن لا أكون محايدًا لأني أعمل في القناة الخاصة بالنادي الذي أنتمي إليه".

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