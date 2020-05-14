الأهلي يوجه طلبًا إلى اتحاد الكرة بشأن أزمة سعد سمير .. تعرف عليه

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الأهلي قدم طلبًا إلى مسئولي اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، بشأن سعد سمير مدافع الفريق الأحمر.
قال المصدر، إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرةفي الأهلي، حضر إلى اتحاد الكرة منذ عدة أيام، لطلب مستند رسمي من الجبلاية، يُفيد بصحة موقف القلعة الحمراء بشأن اللاعب.
كان الأهلي قرر رفع اسم سعد سمير من قائمة الفريق، بعد تعرضه لإصابة بقطع في وتر أكيلس، مما وضع القلعة الحمراء في أزمة، لأن اللاعب - بحسب المصدر - أصبح حرًا يحق له الانضمام لأي ناد.
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