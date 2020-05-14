يوفنتوس يحاول إقناع مانشستر يونايتد باستعادة بوجبا

يحاول نادي يوفنتوس الإيطالي إقناع إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتخلي عن الفرنسي بول بوجبا نجم وسط الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عن طريق إجراء صفقة تبادلية بين الطرفين، وذلك لتدعيم صفوف خط وسط البيانكونيري هذا الصيف.

وذكرا صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية أن يوفنتوس يسعى إلى استعادة لاعبه بول بوجبا إلى تورينو مرة أخرى هذا الصيف، حيث عرض لاعبه بيرنارديسكي ومبلغ مالي للحصول على بول بوجبا من اليونايتد، خاصة وأن بوجبا أبدى رغبة

في الوقت السابق بالرحيل عن قلعة أولد ترافورد.

من ناحية أخرى لن تكون الصفقة سهلة للسيدة العجوز الذي رحل عنه بوجبا في صيف 2016 مقابل 120 مليون يورو، ويريد استعادته من جديد، وذلك بسبب الرغبة الشديدة لنادي ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي هذا الصيف أيضًا.

وتعاني معظم الأندية الأوروبية الكبرى من أزمة إقتصادية بعد جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم

مؤخرًا، مما أدى إلى توقف جميع الأنشطة الرياضية للحد من انتشار الوباء، وتسبب في خسائر مالية كبيرة قد تؤثر بشكل كبير على سوق الانتقالات المقبل، مما قد يغير القيمة المادية لصفقات اللاعبين، ويبدو أن كرة القدم الأوروبية ستكون على موعد مع سوق انتقالات لم تشهده من قبل.

وأجمعت الصحف الأوروبية على أن الأندية الكبرى أصبحت مضطرة لتغيير خططها للميركاتو الصيفي المقبل، وتقليص ميزانياتها للتعاقد مع لاعبين جدد، لذلك فإن التوجه العام للأندية سيكون بمحاولة استغلال أوراق بعض من لاعبيهم من أجل التعاقد مع لاعبين جدد عبر صفقات تبادلية مباشرة أو مع إضافات ومتغيرات.