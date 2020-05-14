رئيس الاتحاد السكندري: طالبت باستئناف الدوري الممتاز

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه طالب باستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز في ظل توفقها الحالي بسبب أزمة كورونا.

قال محمد مصيلحي في تصريحات خاصة لبرنامج النجوم في

رمضان، عبر إذاعة الشباب والرياضة: "طالبت بعقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومع رؤساء الأندية بحضور اللجنة الخماسية، من أجل حل أزمة استئناف الدوري الممتاز لكن لم يتم تنفيذ أي شيء".

وأضاف: "جميع الأندية في مصر تعاني من الناحية المالية بما فيهم الأهلي والزمالك، وفي حال عودة النشاط ستستمر هذه الأزمة إن لم تتدخل الدولة لحل هذه المشكلة".