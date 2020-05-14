بسبب ضغط الاتصالات.. مركز مكالمات city club يعمل ٢٤ ساعة

قررت إدارة أندية city club أن يعمل مركز الاتصالات الخاص باستقبال الراغبين في الحصول على عضوية سلسلة الأندية لمدة ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع السبعة ودون راحة بسبب ضغط المكالمات الهائل للاستفسار والحجز في الأندية الخمسة

عشر.

وأعلنت الإدارة في وقت سابق إتاحة الاتصالات للراغبين في حجز العضوية على الرقم الموحد ١٥٥٥١ والذي تلقى عشرات الآلاف من الاتصالات للحجز والاستعلام عن الأندية، وهو ما

جعل الإدارة تقرر أن يكون العمل بمركر الاتصالات طوال أيام الأسبوع ولمدة ٢٤ ساعة وبدون توقف لاستقبال الحجم الهائل من الاتصالات.

وبسبب الإقبال الهائل على الحجز قاربت المرحلة الأولى من عضويات الأندية الخمسة عشر على النفاذ وبالفعل اكتملت المرحلة الأولى بنادي city club شبين الكوم بعدد ١٠٢٠ عضوية.