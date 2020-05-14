لاوتارو يحسمها: برشلونة أو لا شيء

حسم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي موقفه بشأن الرحيل عن قلعة النيراتزوري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب عدد من الأندية الأوروبية الكبرى في التعاقد مع اللاعب على رأسهم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانيةأن لاوتارو مارتينيز حسم موقفه هذا الصيف وأبلغ إدارة إنتر ميلان بأنه لن يرحل عن صفوف النادي إلا إذا كانت وجهته برشلونة فقط، قائلا "برشلونة أو لا شيء".
وأوضحت الصحيفة إنه إذا غادر لاوتارو إنتر ميلان، فإنمصيره سيكون في برشلونة فقط، وطلب المهاجم الأرجنتيني من إدارة الإنتر عدم الاستماع إلى عروض باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الذين يريدونه أيضًا.
ويسعى نادي برشلونة بكل قوة للحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني هذا الصيف، لتدعيم صفوف الخط الهجومي للفريق الكتالوني خاصة بعد تراجع مستوى الأوروجواياني لويس سواريز وكثرة إصاباته في الفترة الأخيرة بسبب التقدم في العمر.
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