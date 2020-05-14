اتحاد أمريكا الجنوبية يفرض الكمامة ويمنع البصق في المباريات

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" تعديلات على قوانينه المتعلقة بمسابقات الأندية وبروتوكولا جديدا لمكافحة فيروس كورونا يمنع تبادل القمصان والبصق أو التمخط على أرضية الملعب.

وقال الاتحاد القاري في بيان: كل الأشخاص الذين يرفضون الخضوع للفحص لا يستطيعون المشاركة في البطولات التي تقام بإشراف كونميبول.

ولن يكون بإمكان اللاعبين، المدربين والحكام البصق، التمخط على أرضية الملعب أو على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، كما لا يستطيعون أيضا تقبيل الكرة، والمشاركة في زجاجات المياه وتبادل القمصان أو شعارات الأندية.

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وأضاف "كونميبول" بأن ارتداء الكمامة إجباري على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، في المراكز الرسمية وخلال

المؤتمرات الصحافية.

وستقوم الأجهزة الطبية بقياس حرارة الجسد لكل من اللاعبين، أفراد الجهاز الفني والحكام قبل كل مباراة.

وأكد الاتحاد القاري أنه سيسمح بإجراء خمسة تبديلات خلال المباراة الواحدة تماشيا مع القوانين الجديدة لمجلس الاتحاد الدولي (ايفاب) خلال مباريات دور المجموعات ومباريات ثمن النهائي من مسابقته الأهم كأس ليبرتادوريس، على أن يسمح بثلاثة تبديلات فقط اعتبارا من الدور ربع النهائي.