أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن الحكومة لن توافق على استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
وقال كريم في تصريحات لبرنامج النجوم فيرمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لدي معلومة مؤكدة أن الحكومة المصرية لن توافق على استكمال الدوري لأن هناك عدة ضوابط طبية سيكون من الصعب تنفيذها".
وأضاف: "اتحاد الكرة لديه مشاكل كثيرة في إدارة كرة القدم، بسبب عدم وجود رابطة أندية المحترفين، نحن متأخرين كثيرًا عن جميع الدول".
كانت هذه تفاصيل خبر كريم حسن شحاتة: الحكومة لن توافق على استكمال الدوري لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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