كريم حسن شحاتة: الحكومة لن توافق على استكمال الدوري لهذا السبب

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن الحكومة لن توافق على استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال كريم في تصريحات لبرنامج النجوم في

رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لدي معلومة مؤكدة أن الحكومة المصرية لن توافق على استكمال الدوري لأن هناك عدة ضوابط طبية سيكون من الصعب تنفيذها".

وأضاف: "اتحاد الكرة لديه مشاكل كثيرة في إدارة كرة القدم، بسبب عدم وجود رابطة أندية المحترفين، نحن متأخرين كثيرًا عن جميع الدول".