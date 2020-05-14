الصفاقسي التونسي يتجه لعدم تجديد إعارة حسين السيد

مازال الغموض يسيطر على تجديد نادى الصفاقسي التونسي اعارة اللاعب حسين السيد من عدمه. وكان حسين السيد قد انتقل لصفوف الصفاقسي التونسي من الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة كإعارة لمدة 6 أشهر . خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة كإعارة لمدة 6 أشهر . ويسود إتجاه بعدم التجديد للاعب نظرا لضعف المردود الإيجابي خلال مدة الإعارة. الإيجابي خلال مدة الإعارة. وشارك حسين السيد مع الصفاقسي في 3 مباريات في مسابقة الدوري التونسي، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف. ويتوقف حاليا الدوري التونسي خوفا من تفشي فيروس كورونا .

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