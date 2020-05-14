الدوري الألماني: تاريخ مواجهات دورتموند وشالكه

يستقبل بوروسيا دورتموند نظيره شالكه في ديربي النهر على ملعب “سيجنال إدونا بارك” الذي سيشاهده العالم لأول مرة من دون جمهور يوم السبت القادم 16-5-2020، بعد العودة من توقف دام لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الالماني.

يدخل فريق بوروسيا دورتموند اللقاء فى المركز الثاني بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 51 نقطة جمعهم من 25 مباراة، فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر 4، ويفصله عن بايرن ميونخ متصدر الترتيب 4 نقاط، والفارق بينه وبين لايبزيج صاحب المركز الثالث هو نقطة واحدة فقط.

بينما يدخل فريق شالكه اللقاء فى المركز السادس بترتيب جدول الدوري برصيد 37 نقطة جمعهم من 25 مباراة، فاز في 9 وتعادل 10 وخسر 6، مبتعدا بفارق نقطة واحدة فقط عن كل من فولفسبورج، وفرايبورج، وبفارق نقطتين عن هوفنهايم تاسع الترتيب.

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وكانت نتيجة آخر مواجهة جمعت بين الفريقين هي التعادل السبلي عندما تقابلا بالدور الأول فى الدوري الألماني بالجولة التاسعة على ملعب فريق شالكه “فيلتينس آرينا”.

وفى آخر عشر مواجهات بين الفريقين فى الدوري الالماني استطاع بوروسيا دورتموند الفوز فى ثلاث مباريات، فى المقابل حقق شالكه الفوز فى مبارتين، وتعادلا فى خمسة مباريات.

إليكم تاريخ مواجهات دورتموند وشالكه فى الدوري الألماني (آخر 10 مواجهات)

التاريخ النتيحة الملعب 28-2-2015 بوروسيا دورتموند 3-0 شالكه سيجنال ايدونا بارك 18-11-2015 بوروسيا دورتموند 3-2 شالكه سيجنال ايدونا بارك 10-4-2016 شالكه 0-0 بوروسيا دورتموند فيلتينس آرينا 29-10-2016 بوروسيا دورتموند 0-0 شالكه سيجنال ايدونا بارك 1-4-2017 شالكه 0-0 بوروسيا دورتموند فيلتينس آرينا 25-11-2017 بوروسيا دورتموند 4-4 شالكه سيجنال ايدونا بارك 15-4-2018 شالكه 2-0 بوروسيا دورتموند فيلتينس ارينا 8-12-2018 شالكه 1-2 بوروسيا دورتموند فيلتينس ارينا 27-4-2019 بوروسيا دورتموند 2-4 شالكه سيجنال ايدونا بارك 26-10-2019 شالكه 0-0 بوروسيا دورتموند فيلتينس ارينا