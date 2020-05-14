الدوري الألماني: تاريخ مواجهات دورتموند وشالكه

يستقبل بوروسيا دورتموند نظيره شالكه في ديربي النهر على ملعب “سيجنال إدونا بارك” الذي سيشاهده العالم لأول مرة من دون جمهور يوم السبت القادم 16-5-2020، بعد العودة من توقف دام لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الالماني.
يدخل فريق بوروسيا دورتموند اللقاء فى المركز الثاني بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 51 نقطة جمعهم من 25 مباراة، فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر 4، ويفصله عن بايرن ميونخ متصدر الترتيب 4 نقاط، والفارق بينه وبين لايبزيج صاحب المركز الثالث هو نقطة واحدة فقط.
بينما يدخل فريق شالكه اللقاء فى المركز السادس بترتيب جدول الدوري برصيد 37 نقطة جمعهم من 25 مباراة، فاز في 9 وتعادل 10 وخسر 6، مبتعدا بفارق نقطة واحدة فقط عن كل من فولفسبورج، وفرايبورج، وبفارق نقطتين عن هوفنهايم تاسع الترتيب.
وكانت نتيجة آخر مواجهة جمعت بين الفريقين هي التعادل السبلي عندما تقابلا بالدور الأول فى الدوري الألماني بالجولة التاسعة على ملعب فريق شالكه “فيلتينس آرينا”.
وفى آخر عشر مواجهات بين الفريقين فى الدوري الالماني استطاع بوروسيا دورتموند الفوز فى ثلاث مباريات، فى المقابل حقق شالكه الفوز فى مبارتين، وتعادلا فى خمسة مباريات.
إليكم تاريخ مواجهات دورتموند وشالكه فى الدوري الألماني (آخر 10 مواجهات)
|التاريخ
|النتيحة
|الملعب
|28-2-2015
|بوروسيا دورتموند 3-0 شالكه
|سيجنال ايدونا بارك
|18-11-2015
|بوروسيا دورتموند 3-2 شالكه
|سيجنال ايدونا بارك
|10-4-2016
|شالكه 0-0 بوروسيا دورتموند
|فيلتينس آرينا
|29-10-2016
|بوروسيا دورتموند 0-0 شالكه
|سيجنال ايدونا بارك
|1-4-2017
|شالكه 0-0 بوروسيا دورتموند
|فيلتينس آرينا
|25-11-2017
|بوروسيا دورتموند 4-4 شالكه
|سيجنال ايدونا بارك
|15-4-2018
|شالكه 2-0 بوروسيا دورتموند
|فيلتينس ارينا
|8-12-2018
|شالكه 1-2 بوروسيا دورتموند
|فيلتينس ارينا
|27-4-2019
|بوروسيا دورتموند 2-4 شالكه
|سيجنال ايدونا بارك
|26-10-2019
|شالكه 0-0 بوروسيا دورتموند
|فيلتينس ارينا
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