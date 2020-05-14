جالطة سراي ينافس الزمالك على ضم مدافع الوداد

كشف أشرف داري مدافع الوداد المغربي، عن وجود مفاوضات من جانب ثلاثة أندية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من بينها الزمالك.

داري أكد خلال تصريحات لموقع “احدث انفو المغربي” عن تلقيه عرضا من جانب نادي الزمالك، من أجل الحصول على خدماته وارتداء القميص الأبيض خلال الفترة القادمة.

وكشف مدافع الوداد عبر بث مباشر للموقع المغربي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” عن تلقيه 3 عروض من جانب أندية الزمالك، جالطة سراي التركي، ورين الفرنسي.

وأنهى اللاعب تصريحاته مؤكدا أنه يحتاج إلى شهرين من أجل العودة مرة أخرى للملاعب، بعد غيابه لمدة 5 أشهر بسبب تعرضه للإصابة في الركبة.

ويضم الزمالك بين صفوفه التونسي فرجاني ساسي، والمغربيين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، والكونغولي كابونجو كاسونجو، بينما أعار المغربي حميد احداد إلى الرجاء المغربي، بالإضافة إلى المهاجم المغربي خالد بوطيب الذي قام النادي بفسخ تعاقده من جانب واحد.