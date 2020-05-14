الزمالك يستنجد بالفيفا للحصول على لقب نادي القرن

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن عزمه تقديم ملف كامل للاتحاد الدولي لكرة القدم، يضم الملف شكوى حول حصول الاهلي على لقب نادي القرن.

رئيس الزمالك أكد أن مجلس إدارة ناديه سوف يجتمع من أجل تجهيز ملف شامل سوف يتم تقديم للاتحاد الدولي حول العديد من القضايا، يأتي في مقدمتها منح الكاف لقب نادي القرن للأهلي، بالإضافة إلى عنصرية جمهور الاهلي تجاه شيكابالا.

ويصر مسؤولو الزمالك على أن الاتحاد الأفريقي في عهد عيسى حياتو جامل الاهلي بمنحه لقب نادي القرن، مؤكدين أن ناديهم هو نادي القرن الحقيقي.

وكان الكاف قد منح النادي الاهلي لقب نادي القرن عام 2001، بعدما تصدر ترتيب الأندية الأفريقية برصيد 40 نقطة، وجاء الزمالك حينها في المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

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وأضاف مرتضى منصور خلال تصريحاته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن الملف الذي سوف يتم تقديمه للفيفا سوف يتضمن شكوى تخص قيام جمهور الاهلي بتوجيه هتافات عنصرية تجاه لاعب الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكانت حدثت مناوشات بين جماهير الاهلي وشيكابالا خلال لقاء السوبر المحلي الذي أقيم بدولة الإمارات، قام خلالها اللاعب بتوجيه إشارات فاضحة للجماهير الحمراء، صدر على اثرها قرارا من لجنة الانضباط باتحاد الكرة بإيقاف اللاعب 8 مباريات.

مباراة القمة التي انسحب خلالها الزمالك أمام الاهلي، ستكون أيضا ضمن الملف كما أكد رئيس النادي الأبيض، حيث قرر شكوى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني بسبب قرارها اعتبار الفريق منسحبا ومنح الفريق الأحمر نقاط المباراة، وخصم 3 نقاط اضافية من ناديه.

يذكر أن مرتضى منصور يتزعم الجبهة المكونة من 13 ناديا، يرفضون استئناف بطولة الدوري للموسم الحالي على خلفية تفشي فيروس كورونا، بينما طالب الاهلي ومعه أندية المقاولون وبيراميدز وسموحة بضرورة عودة البطولة.