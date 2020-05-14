رياضة | بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك التعاقد مع صفقة مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية تونسية أن نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع البرازيلي كينو نجم بيراميدز والمعار من صفوف نادي الجزيرة الإماراتي في الصيف القادم.

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وأشارت التقارير إلى أن نادي بيراميدز يريد الحصول على مبلغ 8 مليون دولار للموافقة على رحيل كينو في الصيف القادم عن الفريق.

وكشفت التقارير أن الزمالك مستعد للتضحية بأحد الثنائي أشرف بن شرقي أو فرجاني ساسي نجمي اللفريق ليتمكن من ضم كينو في الصيف.

يذكر أن النادي الأهلي هو الآخر يسعي للحصول على خدمات كينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.