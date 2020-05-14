رياضة | مورينيو: أريد عودة منافسات الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر مورينيو: أريد عودة منافسات الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمني البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام، عودة منافسات الدوري الإنجليزي على الرغم من المخاوف التي تحيط باستكمال الموسم في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.

وكان نجوم عدة أعربوا عن مخاوفهم من معاودة مباريات الدوري المحلي وعلى رأسهم الأرجنتيني سيرخيو اغويرو وزميله في مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ ومدافع نيوكاسل يونايتد المعار من توتنهام داني روز.

كما أعرب أكثر من مدرب عن مخاوفهم من استئناف الدوري منتصف حزيران/يونيو خلال اجتماع لجمعية المدربين الأربعاء.

بيد أن مورينيو قال إنه يتطلع قدما للعمل مجددا على الرغم من التحديات التي ترافق تفشي وباء "كوفيد-19".

وقال مورينيو "لم أطالب بأي تأخير، أريد الإشراف على التدريبات وأنا متلهف لعودة الدوري الإنكليزي الممتاز في أسرع وقت تتوفر فيه السلامة للقيام بذلك، لا سيما بأن دوريات أخرى تستعد للعودة".

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وكان مورينيو أُجبر على الاعتذار في نيسان/ابريل الماضي بعد ان نشرت الصحف صورا له إثر خرقه قوانين الحجر الصحي حيث شوهد إلى جانب لاعب الوسط الفرنسي تانغي ندومبيلي في إحدى الحدائق العامة.

كما اعتذر ثنائي الفريق الإيفواري سيرج اورييه والفرنسي موسى سيسوكو لخرقهما قواعد الحجر الصحي من خلال التدريب جنبا إلى جنب أيضاً.

لكن على الرغم من هاتين الحادثتين، أعرب مورينيو عن سعادته من الطريقة التي حافظ فيها فريقه على لياقته البدنية بقوله "أنا فخور جدا بالطريقة التي حافظ فيها لاعبو الفريق على لياقتهم البدنية. لقد أظهروا احترافية عالية، شغفا وتصميما".

وتابع "لقد بذلنا جميعا جهودا شاقة من خلال حصص التدريبات من بعد ومن خلال التدريبات الفردية بعد السماح باستعمال مقرات التدريب".

وختم "كل لاعب أظهر تصميما كبيرا في ما يتعلق بالعمل الفردي الذي قام به والآن ننتظر الضوء الأخضر للتدريب ضمن مجموعات صغيرة وهذا ما أؤيده جدا".