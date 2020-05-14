رياضة | بايرن ميونخ يحدد مبلغ مفاجئ لضم ساني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يحدد مبلغ مفاجئ لضم ساني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي بايرن ميونخ منذ فترة طويلة في التعاقد مع الألماني ليرو ساني نجم نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "كيكر" الألمانية أن البايرن تواصل مع ساني وهناك موافقة من جانب اللاعب على الانضمام إلى النادي في الصيف.

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كما أشارت الصحيفة إلى أن هناك اتفاق بين بايرن ميونخ وساني على توقيع عقد مدته ٥ مواسم قادمة مع الفريق والمفاوضات تجري حاليا على راتب اللاعب.

ولكن ذكرت الصحيفة أن بايرن ميونخ عرض مبلغ ٤٠ مليون يورو فقط لضم ساني بينما يريد مانشستر سيتي الحصول على ٥٠ مليون يورو لبيعه.

ويحاول بايرن ميونخ حاليا الضغط على مانشستر سيتي للموافقة على العرض وانهاء الصفقة.