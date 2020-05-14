رياضة | هل يستحق صالح جمعة "فرصة ثانية" مع الأهلي؟.. الأرقام تُجيب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يستحق صالح جمعة "فرصة ثانية" مع الأهلي؟.. الأرقام تُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح صالح جمعة لاعب الأهلي قريبًا من مغادرة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، حيث أبلغ الأخير إدارة النادي عدم حاجته للاعب في الموسم المقبل، وطلب الاستغناء عنه في الميركاتو المقبل.

ويرغب "فايلر" في التخلص من صالح جمعة خاصة وأنه غير مقتنع بمستوي اللاعب، كما أنه غير ملتزم في التدريبات، ويغيب في كثير من الأوقات عن المران دون إذن من الجهاز الفني، كما أنه غير ملتزم أيضا خارج الملعب، ودائم إثارة المشاكل والأزمات، وآخرها السخرية من مدربه عبر موقع انستجرام.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أرقام صالح جمعة مع الأهلي بعد اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء:-

انضم صالح جمعة للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2015 قادمًا من نادي إنبي، وتخلل فترة تواجده داخل القلعة الحمراء، فترة إعارة لنادي الفيصلي السعودي، انتهت بفسخ التعاقد معه لأسباب انضباطية.

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خاض صالح جمعة 74 مباراة خلال مشواره مع الأهلي في مختلف البطولات، وسجل 13 هدفًا، وصنع 13 هدفًا ايضًا، وحصل على3 إنذارات، وتعرض للطرد مرتين.

شارك صالح في 50 مباراة مع الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز بإجمالي دقائق لعب فعلية (1913 دقيقة)، سجل 8 أهداف، وصنع 12 هدفا، وحصل على 3 إنذارات، وبطاقتين باللون الأحمر.

كما لعب مع الأهلي 14 مباراة في بطولات إفريقيا، وسجل هدف وحيد، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد ايضا.

وشارك صالح جمعة في 7 مباريات مع الأهلي ببطولة كأس مصر بواقع (483 دقيقة لعب)، سجل 3 أهداف، وصنع هدف وحيد، كما خاض مباراة وحيدة ببطولة كأس السوبر المصري ولعب (20 دقيقة) فقط ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

توج صالح جمعة مع الأهلي بلقب الدوري الممتاز (4 مرات)، وكأس السوبر المصري (3 مرات)، وكأس مصر (مرة وحيدة).