رياضة | نادي مفاجأة يدخل المنافسة على ضم نيمار في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر نادي مفاجأة يدخل المنافسة على ضم نيمار في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي جديد في المنافسة للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي يوفنتوس دخل في المنافسة بقوة لضم نيمار في الصيف القادم.

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وكشفت الصحيفة أن نادي يوفنتوس مستعد لتقديم مبلغ مالي بالإضافة إلى باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان لضم نيمار.

وكان نادي برشلونة هو الأخر قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع نيمار وعودته للفريق مرة أخرى في نهاية الموسم الجاري.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن أي نادي يرغب في ضم نيمار ستواجهه صعوبة كبيرة وهي الراتب الضخم الذي يحصل عليه مع النادي الباريسي.