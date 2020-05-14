رياضة | كشف حساب رينيه فايلر مع الأهلي بعد اقترابه من التجديد (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف حساب رينيه فايلر مع الأهلي بعد اقترابه من التجديد (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، من تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء والاستمرار على رأس الجهاز الفني للفريق بالموسم المقبل، رغم تلقيه عدة عروض مغرية من بعض الأندية الخليجية ومن بلجيكا خلال الفترة الحالية، لكنه يرفض ويتمسك باستكمال المغامرة الإفريقية مع المارد الأحمر.

وتسير مفاوضات الأهلي مع فايلر لتجديد عقده بشكل إيجابي حيث أقترب الطرفين من التجديد الرسمي الذي يؤجل إعلانه فقط فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي في العالم وحظر الطيران، حيث يرغب المدرب في السفر إلي سويسرا واستشارة أسرته قبل اتخاذ قراره النهائي بالتجديد.

ماذا قدم السويسري "فايلر" مع الأهلي محليًا وعربيًا وإفريقيًا؟

تعاقد النادي الأهلي مع المدرب السويسري رينيه فايلر لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر في أغسطس 2019 خلفًا للمدرب الأورجواياني مارتن لاسارتي والذي رحل عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

وواجه مجلس الأهلي إنتقادات عنيفة بعد التعاقد مع "فايلر" لتدريب الفريق خاصة وأنه اسمًا لم يكن معروفًا بالقارة السمراء كما أن سيرته الذاتية متواضعة ورأي البعض أنه لا يناسب طموحات نادي القرن الإفريقي، ولكن وجهة النظر هذه تغيرت بعد النتائج الرائعة والأداء القوي الذي ظهر عليه الفريق تحت قيادته.

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وقاد "فايلر" فريق الأهلي في 31 مباراة بمختلف البطولات حتي الآن، حقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 69 هدفًا، واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

حقق الأهلي تحت قيادة "فايلر" ثاني أفضل انطلاقة في تاريخه ببطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق 16 انتصارا متتاليًا وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 46 هدفا واستقبلت شباكه 4 أهداف، وحصد الفريق 49 نقطة يعتلي بها صدارة الترتيب بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.

ويعد البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق صاحب أفضل انطلاقة في تاريخ الفريق بالدوري الممتاز، بعدما حقق 17 انتصارًا متتاليًا في موسم 2004 / 2005.

كما خاض الأهلي بقيادة "فايلر" 10 مباريات بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل 16 هدفًا، واستقبل 5 أهداف، وتأهل لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة ولكن تأجلت المباريات بسبب جائحة كورونا.

أما في بطولة كأس مصر قاد "فايلر" فريق الأهلي في مباراة وحيدة ضد فريق بني سويف في دور الـ32 بالبطولة، وفاز الفريق الأحمر بنتيجة 3 / 1 وتأهل الفريق لدور الـ16 بالبطولة.

توج "فايلر" بكأس السوبر المصري مع الأهلي لموسم 2017 / 2018 مع الأهلي، بعدما قاد الفريق للفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3 / 2، بينما خسر لقب البطولة نفسها في نسخة موسم 2018 / 2019 أمام الفارس الأبيض أيضًا بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح.