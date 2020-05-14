رياضة | مفاجآة.. هل أصبح سعد سمير لاعب حر بعد خروجه من قائمة الأهلي؟ خبير لوائح يًجيب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآة.. هل أصبح سعد سمير لاعب حر بعد خروجه من قائمة الأهلي؟ خبير لوائح يًجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اثيرت ازمة خلال الساعات الماضية حول خروج سعد الدين سمير مدافع النادي الأهلي من قائمة الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها نهاية العام الماضي بقطع فى وتر اكيليس، مما جعل هناك البعض يؤكد أن اللاعب أصبح حرًا بعد خروجه من قائمة الفريق المحلية.

وتحدث الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365 الرياضي"، قائلاً :" سعد سمير مازال على قوة النادي الأهلي وليس لاعب حر وفقًا للوائح المعمول بها فى القيد ".

وأضاف:" لوائح قيد اللاعبين تنص على أنه لا يجوز اعتبار اللاعب حرا إلا فى حالتين، الأولى هي عدم تقاضيه راتب لمدة شهرين او اكثر بشكل متواصل، والثانية تتضن عدم خوض اللاعب أكثر من 10 % من إجمالي مباريات الدورى ليقوم بفسخ عقده ".

واتم :" وفقًا للوائح المعمول بها فى الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن القيد سعد سمير مازال لاعب فى الأهلي وليس حر ".

اول تعليق من الأهلي على ازمة سعد سمير

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نفي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وجود أي أزمات تتعلق بعملية قيد سعد سمير مدافع الفريق، مؤكدًا أن ما يروجه البعض بشأن تخلي الأهلي عن اللاعب أمر عار تمامًا من الصحة.

وأضاف :" سعد سمير من أبناء الأهلي المخلصين وأحد قادته الذين قدموا الكثير للنادي، وكل ما في الأمر أنه عند التعاقد مع محمود كهربا في انتقالات الشتاء الماضي في يناير، تم الاتفاق مع سعد سمير على رفع اسمه من القائمة بسبب خضوعه لجراحة وتر أكيلس، التي تحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى ثمانية أشهر على الأقل، حيث تم التواصل مع اللاعب والاتفاق معه على ذلك.

وأشار إلى أن سعد سمير أبدى ترحيبًا شديدًا بالأمر، استجابة منه لحاجة النادي إلى الإقدام على هذه الخطوة لحين تعافيه من الإصابة، مؤكدًا أن اللاعب محل تقدير واحترام من جانب إدارة الأهلي.

وأوضح أن الأهلي ملتزم بصرف مستحقات سعد سمير كاملة، لحين تعافيه من الإصابة وقيده مجددًا خاصة وأن عقده مستمر مع النادي.

وأتم عبدالحفيظ حديثه، أن الأهلي يقدر جيدًا أبناءه ولا يتخلى عنهم، مؤكدًا قوة العلاقة التي تربط النادي بأبنائه اللاعبين.