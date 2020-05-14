رياضة | نجم الإسماعيلي يجهز صدمة قوية للفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الإسماعيلي يجهز صدمة قوية للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد واحد من نجوم نادي الإسماعيلي لتوجيه صدمة قوية للفريق وجماهير الدروايش خلال الفترة القادمة.

وأكدت صحيفة "الصريح" التونسية أن التونسي فخر الدين بن يوسف نجم الإسماعيلي يفكر في الرحيل عن النادي في نهاية الموسم الجاري.

وكشفت الصحيفة أن فخر الدين بن يوسف يملك العديد من العروض من الدوري التونسي والدوري المغربي لذلك يفكر في الرحيل عن صفوف الدراويش في الصيف.

وينتهي عقد فخر الدين بن يوسف مع نادي الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري بعد أن انضم اللاعب إلى الفريق في يناير الماضي لمدة 6 شهور فقط.