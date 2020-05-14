رياضة | رئيس الاتحاد السعودي: سنستخدم الـ"VAR" والتبديلات الخمسة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد السعودي: سنستخدم الـ"VAR" والتبديلات الخمسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأنه سيستعين بقرار الاتحاد الدولي "الفيفا" بشأن استخدام التبديلات الخمسة في المباراة الواحدة.

وكان "فيفا" أعلن عن موافقة مجلس كرة القدم "إيفاب" الذي ينظم قوانين اللعبة على زيادة عدد التبديلات في المباراة الواحدة إلى 5 بدلاً من 3 عند استئناف النشاط في محاولة للحفاظ على اللاعبين بعد فترة توقف كبيرة جراء انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المسحل في تصريحات تلفزيونية أنه لم يتم التطرق لإلغاء تقنية "الفار".

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كما كشف عن وجود عدة سيناريوهات سيتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل من ضمنها موضوع الحكام والاستعانة بحكم الفيديو.

وشدد المسحل على أن قرار عودة الدوري جاء بعد دراسة لجنة عليا للأمر.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أصدرت قراراً بالدعوة لاجتماع عاجل لمناقشة إمكانية عودة استئناف منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين في 20 أغسطس المقبل.