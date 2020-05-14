رياضة | ماني: كلوب أخفى علي رحيل كوتينيو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر ماني: كلوب أخفى علي رحيل كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول إنه خشى على مستقبله من انضمام المصري محمد صلاح لصفوف الريدز في صيف ٢٠١٧ قادمًا من روما الإيطالي.

ماني أضاف في تصريحات لصحفية "ليفربول إيكو" إنه سأل الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق عن مكانه في الفريق بعد ضم صلاح وأكد له بأنه سيشارك بشكل كبير مخفيا عليه إمكانية رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو عن الريدز.

Advertisements

وتابع المهاجم السنغالي بأن المدرب الألماني أكد خلال حديثه معي بأنني سوف أشارك حتى الإرهاق، وأكدت له بأنني أريد اللعب والمشاركة مع الفريق.

وأكمل ماني بأن كلوب أخبرني بأنه كان يرفض إخباري برحيل فيليب كوتينيو عن الفريق وكان يرغب في إدارة فريقه بطريقته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ