الامارات | "إصابات كورونا" بالجملة في ناد تركي لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن "إصابات كورونا" بالجملة في ناد تركي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد نادي بشكتاش التركي لكرة القدم اليوم عن إصابات كثيرة بفيروس كورونا، تتمثل في ثمانية من أعضائه، وذلك قبل شهر من استئناف الدوري المحلي، الذي توقف بسبب "كوفيد-19".

وقال بشكتاش في بيان صحافي إن الاختبارات أجريت على اللاعبين وأعضاء اللجنة الفنية والعاملين في الملعب، من دون إعطاء تفاصيل عن هوية الأشخاص الثمانية، الذين تبين أصابتهم بالفيروس.

وستثير هذه الإصابات المزيد من المخاوف لاسيما بعد أن حدد الاتحاد المحلي للعبة موعد 12 يونيو لاستئناف منافسات الدوري المتوقف منذ مارس.

وأكد رئيس الاتحاد نهات أوزدمير بأن المباريات ستلعب بدون جمهور، لكن هذا الأمر قد يتغير استنادا الى كيفية تطور تفشي فيروس "كوفيد-19"، وذلك في وقت كشف نادي الدرجة الثانية ارزوروم سبور أمس عن تسجيل 11 حالة اصابة بالفيروس، بينها اربعة لاعبين.

وسجلت تركيا رسميا 143114 حالة إصابة بالفيروس، في حين توفي 3952 شخصا بحسب وزير الصحة.

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وفي مارس، أعلن مدرب غلطة سراي فاتح تيريم اصابته بالفيروس، كما هو الحال بالنسبة للحارس السابق للمنتخب التركي وبرشلونة الإسباني روشتو رتشبر، لكن الإثنين تعافيا.

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